Hembsener pflanzen 1000 Bäume

Aufgeforstet wurde die frühere Gemeindekuhwiese, die dann Fichtenwald war und nach Sturm und Borkenkäferplage zum wüsten Berghang geworden ist. „Bäume sind das Beste, was wir der Erde und damit auch uns zurückgeben können, um den CO2-Wert zu senken und die Klimakrise einzudämmen. Außerdem hat das ganze Dorf bei der Wald-Aktion Zusammenhalt gezeigt und zum 100-jährigen Bestehen der Katholischen Frauengemeinschaft diesen Arbeitseinsatz mitgemacht“, freute sich Sarah Breker im Namen des Kfd-Leitungsteams.

„Das war doch selbstverständlich, dass wir mit Spaten anrücken und anpacken“, sagte Heinz Groppe. Der 72-Jährige erinnerte sich daran, dass die drei Hektar große Fläche immer Gemeindeland der Hembsenser gewesen ist. Und so war es selbstverständlich, dass die Stadt Brakel für diesen Bürgerwald nahe „Modexen“ im besten Sinn die jungen Bäume zur Verfügung stellte. Stadtförster Harald Gläser klärte vor dem ersten Spatenstich auf, dass Küstentannen, Lärchen, Buche, Eiche und Douglasien die neuen Bäume der Zukunft im heimischen Wald seien und die Zeiten der Fichtenmonokulturen vorbei seien.

Die Hembsener pflanzen 1000 junge Bäume auf drei Hektar Land: hier Daniel Büse und Sören Büse. Foto: Michael Robrecht

Kfd-Sprecherin Sarah Breker berichtete, dass das Erzbistum das Kfd-Büfett nach dem Arbeitseinsatz am Berg an der Hütte unterstützt habe. Das 100-Jährige der Frauengemeinschaft wird am Sonntag, 28. November, um 10.30 Uhr noch weiter mit einer Festmesse gefeiert. Es sei schön, dass die Dorfgemeinschaft und die Vereine so aktiv hinter dem Einsatz gestanden hätten.

Viele Hände fassen mit an. Foto: Michael Robrecht

Die Bezeichnung des Stadtwaldes als „Der Bürgerwald“ soll eine gewünschte Nähe der Bevölkerung und den wertvollen Stellenwert zu ihrem Allgemeingut Wald entwickeln und stärken. Für das Selbstverständnis des Forstbetriebes und seiner Außendarstellung wurde erstmals auch für den Bürgerwald Brakel sogar ein Logo entwickelt. Am Hembser Bürgerwald wird ein eigenes Hinweisschild aufgestellt.