Hendrik Wüst kennt Stemwede gut

Bei seinem ersten Besuch in Stemwede, damals noch als NRW-Verkehrsminister, schaute sich Hendrik Wüst gemeinsam mit Bürgermeister Kai Abruszat eine Geschwindigkeitsanzeigentafel an der Leverner Straße an. Der neue Ministerpräsident und Kai Abruszat sind wegen der gemeinsamen Zeit im Landtag befreundet.

Foto: Dieter Wehbrink