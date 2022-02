Henri Lindner wird Straftat vorgeworfen

Vorsitzender des Jugendparlaments Schloß Holte-Stukenbrock soll am 23. Januar gegen das Versammlungsgesetz NRW verstoßen haben

Schloß Holte-Stukenbrock

Auf diese Post aus dem Polizeipräsidium Bielefeld hätte Henri Lindner gut verzichten können. Dem Vorsitzenden des Jugendparlaments wird vorgeworfen, am 23. Januar eine Straftat begangen zu haben, da er die Versammlung zur Solidarität in der Gesellschaft im Bürgerpark („Nicht quer-, sondern zusammen denken – gemeinsam in SHS“) nicht angemeldet hatte.

Von Dirk Heidemann