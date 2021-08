Hensel muss sich gedulden

So soll es aussehen: Auf dem Heckewerth-Gelände will Hensel eine eingeschossige Bäckerei mit Café und Drive-In eröffnen.

Über diese Frage wollten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtplanung und Infrastruktur in ihrer Sitzung am Montagabend keine Entscheidung treffen. Denn mehrere Fraktionen meldeten Beratungsbedarf an, das Thema wurde auf die kommende Ratssitzung am 16. September vertagt.