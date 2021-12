Henze-Nachlass in OWL

Privatbibliothek des bedeutenden Komponisten geht an Musikhochschule Detmold

Irmlind Capelle (von links), Dennis Ried, Antje Tumat, Sophie Stremel und Elena Minetti zeigen in Detmold Stücke aus der Privatbibliothek von Hans Werner Henze.

Henzes private Bibliothek, die er in La Leprara südlich von Rom zum täglichen Komponieren nutzte, hat Platz gefunden in der Musikbibliothek der Musikhochschule Detmold.

Henzes Anwesen diente ihm 50 Jahre als Refugium. Dort sind nicht nur seine wichtigsten Werke entstanden, sondern haben Persönlichkeiten wie Dichterin Ingeborg Bachmann oder Studentenführer Rudi Dutschke verkehrt. In Detmold soll die Bibliothek künftig wissenschaftlichen Zwecken dienen, um neben Henzes Arbeit auch den politischen und philosophischen Diskurs der Nachkriegszeit besser zu verstehen.

Die Überführung des Privatbesitzes Henzes nach dem Verkauf des Anwesens nach Detmold geht zurück auf den Einsatz von Dr. Antje Tumat, Professorin und Geschäftsführerin am Musikwissen­schaftlichen Seminar Detmold/Paderborn. Sie ist auch Mitglied des Beirats der Hans-Werner-Henze-Stiftung. Tumat, die seit längerem zu Henze forscht, hat auch Vorbereitungen für einen neuen Schwerpunkt rund um den Komponisten in Detmold getroffen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat Fördermittel bewilligt für die Herausgabe einer digitalen Briefedition, an der bereits aktiv gearbeitet wird.

Der deutsche Komponist Hans Werner Henze Foto: dpa/Roland Weihrauch

Auch künstlerisch sind erste Projekte für 2022 geplant. So etwa eine Kostprobe aus bisher unveröffentlichten Briefen Henzes. Dies soll im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Paderborn anlässlich deren 50. Jubiläums in Form eines Gesprächskonzerts mit Studierenden der Musikhochschule Detmold erfolgen.

Henzes Heimatstadt Gütersloh setzte einem ihrer berühmtesten Söhne 2020 ein Denkmal: Seither heißt das Areal vor dem Theater „Hans-Werner-Henze-Platz“.