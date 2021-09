Herbstfest an der Rürupsmühle

Verein „Vom Korn zum Brot“ öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Mühle, Backhaus und Co. in Löhne

Löhne

Ja, das Mahlwerk der Rürupsmühle hat nach fast zwei Jahren Stillstand etwas mehr Aufmerksamkeit benötigt, als üblich. Doch für die Männer und Frauen des Vereins „Vom Korn zum Brot“ war das kein Problem. Am Sonntag, 26. September, findet nach langer Pause wieder ein Herbstfest an der historischen Wassermühle statt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Interessierte an der Mühle vorbeischauen.

Von Louis Ruthe