Herbstkirmes mit zweitem Neustart

Fürstenberg

Nach einem Jahr Coronapause knüpfte Pro Fürstenberg an seine gelungene Premiere in 2019 an, als die Organisation der traditionsreichen Herbstkirmes – inzwischen die 262. – erstmals in Händen des Dachverbandes der Fürstenberger Vereine lag. Alle Generationen wurden ins Programm einbezogen. Das herrliche Herbstwetter tat sein Übriges.

Von Brigitta Wieskotten