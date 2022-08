Herford: 16-Jähriger soll gegen Kopf getreten haben

Herford

Wieder flogen am Herforder Go Parc die Fäuste: In der Nacht von Freitag auf Samstag sind vier Männer im Alter zwischen 33 und 36 Jahren aus Hiddenhausen und Löhne Opfer einer Gewalttat geworden. Ein Tatverdächtiger ist gerade einmal 16 Jahre alt.

Von Moritz Winde