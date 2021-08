Herford bietet Manavgat Hilfe an

Und noch eine Naturkatastrophe: Die Waldbrände an der türkischen Mittelmeerküste haben die Stadt Manavgat schwer getroffen, zu der Herford seit 2008 freundschaftliche Verbindungen pflegt.

Stadt an der türkischen Riviera von Feuerkatastrophe schwer getroffen – Freundschaft seit 2008

„Ich habe mich per Mail an meinen Amtskollegen Sükrü Sözen gewandt und erkundigt, ob und in welcher Form wir eventuell helfen können“, erklärt Bürgermeister Tim Kähler. Eine Antwort steht noch aus.