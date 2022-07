Herford

Es begann mit einer Stieleiche, in diesem Jahr ist die Rotbuche an der Reihe. Seit 1989 nominiert die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald regelmäßig den Baum des Jahres. Dass jeder dieser Bäume mit mindestens einem Exemplar in Herford zu sehen ist – dafür will der Verschönerungsverein sorgen.

Von Hartmut Horstmann