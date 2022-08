Herford fiebert dem Hoeker-Fest entgegen

Zwei Jahre ohne Hoeker-Fest sind eine lange Zeit – die an diesem Mittwoch (24. August) aber ein Ende findet: Um Punkt 20.15 Uhr wird Herfords beliebtestes Volksfest auf dem Alten Markt durch Bürgermeister Tim Kähler offiziell eröffnet. Bereits um 19.30 Uhr fällt außerdem der Startschuss für das Weindorf auf dem Rathausplatz.

Eröffnung am Mittwoch (24. August) um 20.15 Uhr auf dem Alten Markt

Die letzten Vorbereitungen laufen: Bis zur Eröffnung des Hoeker-Festes am Mittwochabend wird alles fertig sein.

Wer auf dem Alten Markt auf die Eröffnung wartet, kann sich ab 18 Uhr mit der Musik von Brazzo Brazzone & The World Brass Ensemble einstimmen lassen. Nach der Eröffnung geht es dann mit der Band Prime und ihrem Repertoire aus altbewährten Partyklassikern in den Abend.

Gefeiert werden kann aber nicht nur auf dem Alten Markt: Auf (fast) allen Plätzen der Innenstadt gibt es Programm. Hier eine kurze Übersicht über die Bands, die am Mittwoch für Stimmung sorgen:

Neuer Markt: 18 Uhr Marc Summer Trio (Acoustic Cover-Band), 20 Uhr Goodbeats (Livemusik zum Mittanzen)

Gänsemarkt: 18 Uhr Save A Sound (Duo mit Hits von Frank Sinatra bis Ed Sheeran), 21.15 Uhr Greyhound George Band (Blues, Soul und Boogie)

Rathausplatz: 18 Uhr Bad Temper Joe (Blues in der Tradition des Mississippi-Deltas), 20 Uhr The Speedos.

Wer mit dem Fahrrad anreist, kann von 18 bis 0.30 Uhr den bewachten Fahrradparkplatz am Rathaus nutzen (Eingang am Hinterhof). Der neue Service der SVH Stadtverkehr Herford GmbH kostet 1 Euro pro Rad. Nicht abgeholte Räder werden sicher verschlossen und können am nächsten Tag während der Öffnungszeiten abgeholt werden.

Das Parkhaus Neustadt ist von Mittwoch bis Samstag bis 21 Uhr geöffnet (eine Ausfahrt ist jederzeit möglich). Die Parkhäuser Altstadt, Elsbach Areal und Radewig sind durchgehend geöffnet.

Die Stadt- und Nachtbusse fahren ab Alter Markt. Bis zum 31. August gilt noch das 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Fahrpläne und weitere Infos unter www.herford.de oder www.ostwestfalen-lippe-bus.de.