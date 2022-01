Herford plant neue Spielplätze

In Deutschland gibt es sogar für Spielplätze eine Deutsche Industrie Norm (DIN). Sie trägt die Nummer 18034-1 und legt unter anderem fest, dass Kleinkinder und jüngere Schulkinder bis sechs Jahre nicht länger als sechs Minuten gehen sollten, um den nächstgelegenen Spielplatz zu erreichen.

Auch dieses Mädchen auf dem Schaukel-Holzpferd auf dem Spielplatz am Bergertor hat einer DIN zufolge Anspruch auf 1,50 Quadratmeter Spielfläche in der Stadt.

Der wiederum sollte mindestens 500 Quadratmeter groß sein. Das Herforder Jugendamt wird die Norm nutzen, um einen Spielflächenbedarfsplan für die kommenden Jahre aufzustellen. Darin wird am Ende eines langen Beratungs- und Beteiligungsprozesses stehen, wie viele neue Spielplätze in welcher Größe und Erreichbarkeit in insgesamt 18 Herforder Spielbezirken entstehen sollen.