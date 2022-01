Herford: Plötzlich war das Wappen-Schild weg

Ratsherr Scheffer fragt nach Verbleib von Straßenschildern – Bürgermeister Kähler will Tafeln mit „modernem Design“

Herford

Das Schild ist weg. „Unbeabsichtigt entsorgt“, teilt die Herforder Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Ratsherr Heinz-Günther Scheffer (Liste 2004) hatte als Erster bemerkt, dass an der Salzufler Straße am Ortseingang in Höhe des Obi-Marktes das Straßenschild mit den Partnerstädten fehlt

Ralf Meistes