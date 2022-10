Herford: Trauer um Günter Danielmeier

Zeit seines Lebens setzte sich Günter Danielmeier ehrenamtlich für seine Mitmenschen ein. Dieses Foto entstand vor wenigen Wochen in seinem Zuhause in Elverdissen.

„Ich bin nun einmal so gestrickt, dass ich mich für die Allgemeinheit einsetzen möchte“, hatte Günter Danielmeier noch vor Kurzem in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt. Nicht nur kommunalpolitisch - von 2006 bis 2016 war er Vorsitzender der Sozialdemokraten – engagierte er sich in Herfords südlichstem Stadtteil, auch in der Arbeiterwohlfahrt (AWO) war er aktiv. Von 2010 an war er dessen Vorsitzender, erst in diesem Jahr legte er sein Amt nieder. Sein Alter und gesundheitliche Gründe veranlassten ihn dazu, auf der Mitgliederversammlung nicht mehr zu kandidieren.