Herford: vier Feuer in fünf Tagen

Aus einem seit mehreren Jahren leerstehenden Bauernhaus schlagen innerhalb kürzester Zeit meterhoch Flammen. Wie kann das passieren? Der Verdacht: Jemand hat nachgeholfen. Das Großfeuer an der Elverdisser Straße war der vierte Brand in Herford innerhalb von fünf Tagen.

Auffallend: Bei allen vier Bränden handelt es sich um mehr oder weniger verlassene Orte. Los geht‘s am Dienstag. Gegen 8.40 Uhr geraten drei Gartenlauben in der Kleingartenanlage „Im Eisgraben“ am Vodice-Werreufer in Brand. Erste Ermittlungen durch die Kriminalpolizei ergeben, dass bislang unbekannte Täter dafür verantwortlich sind. Sachschaden: mindestens 5000 Euro.