Herforder (23) soll auf Vater eingestochen haben

Ein 23-jähriger Herforder ist von der Polizei am Dienstagmittag festgenommen worden. Er soll seinen 50-jährigen Vater mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben.

Der Tatort des versuchten Tötungsdeliktes liegt an der Lessingstraße in Herford.

Passiert ist die Tat an der Lessingstraße in Herford. Nach ersten Erkenntnissen hätten Beschuldigter und Opfer zunächst ein Streitgespräch geführt, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld. Dieses Streitgespräch habe dann mit den Messerstichen geendet.