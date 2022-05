Herforder Grüne wollen Anwohnerparken verteuern

Gebühr von jährlich 30 Euro sei im Verhältnis zu Fahrpreisen in Bus und Bahn zu gering

Auch an der Elisabethstraße gelten Anwohnerparkausweise. 579 davon hat die Stadt zuletzt ausgegeben, fast 18.000 Euro damit eingenommen.

Die Grünen haben für die Sitzung des Verkehrsausschusses am 22. Juni einen Antrag gestellt: Die Verwaltung solle einen Vorschlag zur Neugestaltung der Anwohnerparkausweis-Gebühr unterbreiten. „Gerade im Verhältnis zu den Nutzungsentgelten in Bus und Bahn fällt diese Gebühr recht niedrig aus“, schreiben die Grünen zur Begründung. Gegebenenfalls müsse bei einer Gebührenerhöhung nach Parkzonen und Fahrzeuggrößen differenziert werden. „Die Gebühr könnte auch schrittweise angehoben werden“, sagt Grünen-Ratsmitglied Herbert Even. Konkrete Summen nennen die Grünen nicht. „Natürlich sind wir nicht Köln oder Stuttgart, aber wir müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass öffentlicher Raum und privater Verkehr bislang nicht gleichbehandelt werden.“