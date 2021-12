Herforder Händler schreiben Brandbrief

Vollsperrung Elverdisser Straße: Unternehmen wollen Ampel-Schaltung – Straßen NRW will Vorschlag prüfen

Herford

Dämmstoff- und Parkett-Händler Thorsten Nerlich beziffert das Minus auf 35 Prozent, Edeka-Marktleiter Shazad Abrar fehlen wöchentlich bis zu 700 Kunden und Hans Lünse hat schon so manchen Null-Euro-Umsatz-Tag verkraften müssen: Die Unternehmer an der Elverdisser Straße haben sich mit einem Brandbrief an Straßen NRW gewandt.

Von Moritz Winde