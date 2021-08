Herforder Hilfe für Fleischer im Flutgebiet

Also wurde kurzerhand das Sparschwein geleert, in dem das Trinkgeld gesammelt wird. In der Büchse steckten immerhin 300 Euro – Geld, das normalerweise ein nettes Zubrot für die zehn Angestellten ist. Doch die Crew wollte es diesmal nicht unter sich aufteilen, sondern an diejenigen weiterleiten, die es derzeit so viel dringender gebrauchen können.

Geschäftsführer Nils Overbeck und Ehefrau Katharina verdoppelten die Summe. „Einen mir bekannten Meister aus Trier hat es schlimm erwischt. Er und seine Familie, aber auch die Mitarbeiter stehen vor dem Nichts“, sagt der Chef des Familienbetriebs.

Der Deutsche Fleischerverband hatte in der Fachzeitschrift zur Solidarität aufgerufen – nach dem Motto: Kollegen helfen Kollegen.

Obwohl auch die heimische Fleischerei unter anderem durch den coronabedingten Wegfall des Partyservice-Geschäfts durch eine schwere Zeit gegangen sei: „Im Gegensatz zu den Opfern der Flutkatastrophe geht es uns doch sehr gut“, sagt Nils Overbeck.