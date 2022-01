Herforder ist wegen Schmuggels angeklagt

Zwischen 2019 und September 2021 sollen vier Männer bei 41 Gelegenheiten mit unversteuerten und unverzollten Zigaretten gehandelt haben. Vorneweg der Angeklagte aus Herford, der in 39 Fälle involviert gewesen und dabei einen Schaden von 1,3 Millionen Euro angerichtet haben soll. Der Klageschrift zufolge soll er die Zigaretten von zwei Mitangeklagten erworben und in seiner Wohnung in Herford sowie in einer weiteren Wohnung in Melle zwischengelagert haben. Bei Durchsuchungen dieser Wohnungen stießen Polizeibeamte darüber hinaus auf ein Kleinkalibergewehr und einen Schreckschussrevolver. Der Prozess beginnt am 3. Februar in Saal eins des Landgerichtes Bielefeld.

