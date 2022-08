Herforder Klima-Baum abgebrochen

Er war ein – wenn auch noch zartes – Zeichen für das wachsende Klimabewusstsein in Herford. Jetzt haben Unbekannte den chinesischen Ginkgo-Baum in den Werregärten abgebrochen.

Ginkgo war Geschenk der Parents for future – auch Schild wurde schon gestohlen

Zwischen den beiden Holzpfählen wuchs der Ginkgo in den Herforder Werregärten in die Höhe, jetzt wurde er abgebrochen.

„Das muss am späten Samstag oder frühen Sonntag passiert sein“, sagt Svenja Winkler von der heimischen Parents-for-Future-Gruppe. Ende 2020 hatten die Eltern den jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Fridays for future zu deren einjährigen Bestehen den chinesischen Ginkgo-Baum geschenkt. Der wurde in den Werregärten zwischen Ravensberger und Friedrichs-Gymnasium gepflanzt.