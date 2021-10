Herforder Polizei findet mögliches Diebesgut

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Streifenwagenbesatzung gegen 4.10 Uhr am Dienstag auf der Mindener Straße in Herford einen silbernen BMW mit mehreren Insassen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen. Als die Insassen den Funkstreifenwagen bemerkten, beschleunigte der BMW-Fahrer das Auto – möglicherweise, um sich einer Kontrolle zu entziehen. In Höhe eines Einkaufsmarktes bog er mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz ab.

Als sich die Polizeibeamten dem BMW näherten, flüchtete einer der Insassen aus dem Fahrzeug in Richtung Gartenstraße. Drei Männer im Alter von 19, 23 und 26 Jahren aus Bünde und Herford wurden am Fahrzeug kontrolliert. Bei der anschließenden Durchsuchung des BMW fand die Polizei im Kofferraum diverse Medikamente, Schmuck und Messingbehälter. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt.

Polizei wird mit Steinen beworfen

Den Geflüchteten fanden die Polizisten in der Nähe. Er lag unter einem Fahrzeug. Bei der Überprüfung des 31-jährigen Herforders wurden verschiedene Ausweisdokumente aufgefunden, die auf andere Personen ausgestellt waren. „Auch hier besteht der Verdacht, dass die Papiere aus vorherigen Straftaten stammen“, so die Polizei.

Das mutmaßliche Diebesgut sowie der BMW wurden vorläufig für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnten alle Beschuldigten gehen. Da der Verdacht der gewerbsmäßigen Hehlerei besteht, wurden entsprechende Anzeigen gegen alle vier geschrieben.

Während das Abschleppunternehmen das beschlagnahmte Auto sicherstellte, wurden die Polizeibeamten durch bislang noch Unbekannte mit faustgroßen Steinen beworfen. Die Unbekannten befanden sich zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich in einem anliegenden Garten. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt und der Streifenwagen nicht beschädigt.