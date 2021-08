Herford

„Und immer wieder geht die Sonne auf“: Der Udo-Jürgens-Klassiker“ erklingt am 27. November im Stadttheater – und selten hat er so gut gepasst. Denn mit einer Jürgens-Revue diesem Tag beginnt die neue Saison – eine Saison, die wegen Corona und Brandschutz am seidenen Faden zu hängen schien.

Von Hartmut Horstmann