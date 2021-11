Herforder Weihnachtslicht eröffnet

Vanessa Claus ist extra aus Paderborn angereist, um die Band Randale in Herford zu erleben. Mit rockigen Liedern eröffneten sie das Weihnachtslicht auf dem Neuen Markt musikalisch. Später folgte die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Tim Kähler.

Wer den 2G-Nachweis erbringen kann, darf feiern - so wie diese fröhliche Besuchergruppe. Die Schausteller müssen sich den Nachweis vor dem Ausschank zeigen lassen. Die Besucher erhalten grüne Bändchen.

Bis es soweit war, ließ es sich manche Besuchergruppe an den Ständen gut gehen. Dabei ist in diesem Jahr einiges anders – so gilt pandemiebedingt die 2G-Regel. Wer einen Nachweis erbringt, erhält ein Armband. Dass dies Probleme geben könnte, glaubt Schausteller Björn Laffontien nicht: „Wir haben das ja bei der City-Kirmes geprobt.“ Seine Mutter Ingrid nickt. Die meisten Kunden wüssten Bescheid. Dabei müssen sich die Schausteller vor dem Ausschank den Nachweis zeigen lassen.

Und so gab es auch Leute, denen Wurst oder Glühwein verweigert werden musste. Aber eigentlich sei alles beim Start friedlich verlaufen, betont ein Security-Vertreter. Grundsätzlich darf die Weihnachtslicht-Fläche auch ohne 2G-Nachweis von Passanten genutzt werden – doch ist ein Nachweis notwendig, wenn man Leistungen des Weihnachtsmarktes in Anspruch nimmt. Wie die Groß-Veranstaltung in den nächsten Tagen angenommen wird, darüber wagt Frank Hölscher (Pro Herford) zwar keine Prognose, doch sagt er: „Eines steht fest. Die Leute wollen raus.“