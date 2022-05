Herforder Wohngebiet auf dem Prüfstand

NRWs höchstes Verwaltungsgericht verhandelt über Klage gegen Bebauungsplan in Stedefreund

Herford

Jetzt wird es ernst. Das Oberverwaltungsgericht in Münster wird in wenigen Tagen über die Zulässigkeit des Baugebietes in Stedefreund entscheiden. Der Rechtsstreit zwischen Anwohnern und Stadt könnte aber noch weitergehen.

Von Bernd Bexte