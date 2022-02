Herfords bedeutendster Liberaler

Hermann Höpker-Aschoff: Die FDP will ihn stärker gewürdigt wissen – Herbert Even (Grüne) verweist auf Rolle in der NS-Zeit

Herford

Für eine stärkere Würdigung Hermann Höpker-Aschoffs in seiner Heimatstadt Herford spricht sich der FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Paul aus – zuletzt anlässlich eines Gedenkens zum Todestag des Liberalen. Der Grünen-Politiker Herbert Even meldet Vorbehalte an – und verweist auf die Rolle des späteren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts in der NS-Zeit.

Von Hartmut Horstmann