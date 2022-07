Herfords Boulevard-Fans müssen sich beeilen

„Jesus Christ Superstar“ Das Landestheater Detmold spielt das Musical an zwei Abenden. Für die Aufführung am 10. Dezember gibt es nur noch Restkarten.

Die neue Saison startet am 17. September mit „Free Vivaldi“. Dargeboten werden die „Vier Jahreszeiten“ in Kombination mit HipHop und Breakdance. Aus Sicht des Theaterleiters ist dies ein fast schon programmatischer Auftakt. Was das Publikum angehe, so seien hier alle Generationen im Haus vereint. Dies hätte vergleichbare Produktionen gezeigt. Kein Wunder, dass „Free Vivaldi“ zu Rohlfs besonderen Tipps für die kommende Saison gehört.