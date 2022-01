Herfords Linke fragt, Andreas Kornacki antwortet

Das OWL-Forum ist Thema im Kulturbeirat am 9. Februar

In der Planungsskizze genannt waren bei einer Zweisaal-Lösung: 1000 Plätze für den großen Saal (Konzerte) und 200 bis 250 für den kleinen (Theater). Allerdings seien dies keine endgültigen Zahlen, sagte Bürgermeister Tim Kähler. Erst einmal habe man prüfen wollen, was an dem Ort überhaupt möglich sei. Welche Saalgrößen für welche Inhalte – das soll im nächsten Schritt geklärt werden.