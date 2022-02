Bohrmaschine und Bücher: Petra Beck spricht über die Entwicklung des Hauses am Linnenbauerplatz

Herford

Stadtbibliotheks-Leiterin Petra Beck hat zwei Trommeln in der Hand. Auf einem Tisch liegen Bohrmaschine und Ukulele. Im Hintergrund ein großer Arbeitstisch und ein Monitor. Bereits mit der Wahl des Fotomotivs will Beck ausdrücken, welcher Wandel sich in der Herforder Bibliothek vollzieht.

Von Hartmut Horstmann