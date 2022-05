Hermesmeyer in Paderborn stellt Taxi-Betrieb ein

Aber wer künftig angetrunken und ermattet eine Party verlässt, muss sich jemand anderen suchen. Taxi Hermesmeyer stellt zum 31. Mai den Betrieb ein und konzentriert sich künftig ganz auf den Busverkehr. „Ja, nach so langer Zeit ist das schwer, aber ich muss die Wirtschaftlichkeit sehen und dann sagen, es macht keinen Sinn mehr“, betont die Geschäftsführerin Astrid Hermesmeyer.

Generell werde – speziell in den Abendstunden – weniger Taxi gefahren als früher, erzählt sie. Die Corona-Pandemie habe die wirtschaftliche Situation verschärft und die Ankündigung eines Mindestlohns von zwölf Euro dem Ganzen die Krone aufgesetzt. „Das Verhältnis Erlös und Kosten passt nicht mehr“, findet die 52-Jährige, die sich wie eine „Marionette“ fühlt: Die Kreisverwaltung lege den Fahrpreis pro Kilometer fest, der Bund den Mindestlohn, der Hersteller den Preis für die Taxis und der Mineralölkonzern den für Treibstoff. Sie selbst habe keine Schraube, an der sie drehen könne.

9,85 Euro in der Stunde zahlt die Chefin ihren Taxifahrern und Taxifahrerinnen. Noch, muss man sagen. Sie bedauert, dass sie sich von teilweise langjährigen Mitarbeitern trennen muss. 29 Kollegen, feste Mitarbeiter und Aushilfen, musste sie kündigen. Nach 65 Jahren läuft die Taxisparte aus.

Fahrzeuge nicht mehr ausgelastet

Wie dramatisch die Situation geworden ist, macht ihr Mann Jürgen Schuster an Zahlen deutlich: „Ein Taxi muss mindestens 120.000 Kilometer im Jahr laufen, sonst rechnet es sich nicht. Seit Corona sind es nur noch 30.000 bis 35.000 Kilometer.“ Früher seien Taxis nach vier Jahren durch gewesen, heute erst nach acht.

In Hochzeiten hatte Taxi Hermesmeyer 35 Fahrzeuge bei der Personenbeförderung im Einsatz. Nicht nur die Firma Nixdorf war ein guter Kunde. Taxis fuhren zu Bertelsmann nach Gütersloh, zu Gildemeister nach Bielefeld oder zu Claas nach Harsewinkel. Und heute? Längst haben die Unternehmen Verträge mit Mietwagenfirmen abgeschlossen.

Ein Bild am Eingang zum Büro hält die Erinnerung an Firmengründer Karl-Heinz Hermesmeyer wach. Foto: Dietmar Kemper

Als Karl-Heinz Hermesmeyer 1957 das Taxiunternehmen gründete, gab es eine solche Konkurrenz noch nicht. Ohnehin waren Autos ein seltener Anblick im Paderborner Land. Karl-Heinz Hermesmeyer fing mit einem schwarzen VW-Käfer an. „Meine Mutter hat das Telefon bedient, mein Vater ist gefahren“, erinnert sich ihre Tochter. Krankenfahrten hätten den Schwerpunkt gebildet: zum Beispiel nach Münster, oft auch ins Krankenhaus in Schloß Neuhaus, als es das noch gab.

Das Unternehmen florierte, 1985 wurde der Taxibetrieb Voss in Sennelager übernommen, 1991 Koch in Büren-Ahden, 1996 Taxi Potthast in Schloß Neuhaus. 1982 zog Hermesmeyer von Elsen nach Paderborn und 1998 ins neue Firmengebäude im Stedener Feld. „Das war sein Lebenswerk“, würdigt Astrid Hermesmeyer die Verdienste ihres Vaters, der 84 Jahre alt wurde, bis zum Schluss den Betrieb aufsuchte und sich in seinem Elsen für das Bundesschützenmusikkorps engagierte. Apropos Stedener Feld: Einen Abstoß entfernt ist das Stadion des SC Paderborn, dessen Mannschaftsbus von einem Hermesmeyer-Mitarbeiter zu den Auswärtsspielen gelenkt wird.

Taxifahrt bis nach Calais

Einen herben Schlag für die Paderborner Taxifirmen stellte der Abzug der britischen Soldaten dar. Vor allem nachts orderten sie einen Chauffeur. Und der konnte manchmal hinterher Kurioses berichten. So wie Harald Möhring, der in den 90er Jahren einen Soldaten von Paderborn bis zur Fähre in Calais brachte. Die Frau des Soldaten bekam ein Kind – und der Vater kam gerade noch rechtzeitig. Solche Episoden wird es nun nicht mehr geben. Astrid Hermesmeyer und ihr Mann bedanken sich bei allen Kunden für ihre Treue. Den Dialysepatienten teilten sie ihren Entschluss bereits im Dezember mit, damit sie Zeit haben, Alternativen zu finden.

Hermesmeyer konzen­triert sich nun auf die 23 Busse im Öffentlichen Personennahverkehr: als Subunternehmer für den Paderborner Padersprinter und als mitfahrender Gesellschafter der Go.on (Gesellschaft für Bus- und Schienenverkehr), die die Kreise Höxter und Paderborn bedient. Knapp 40 Mitarbeiter sind in der Bussparte von Hermesmeyer angestellt, darunter Harald Möhring, dem der Spruch einfiel, den in Paderborn jeder kennt.