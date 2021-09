Herr Kunz, ist Rot-Grün-Rot autofeindlich?

Am Montag werden die Geschäfte in Bielefeld öffnen. Dann ist das Einkaufen ohne Test wieder möglich. Auch die Außengastronomie bereitet sich entsprechend vor. Einen Tag später wird eine wichtige Zufahrt in die Altstadt gesperrt. Wie geht es weiter mit dem Handel in Bielefeld? Ein Interview mit Thomas Kunz, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes OWL.

André Best