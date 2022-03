Herr Schröder springt bei Warburger Kabarettnacht ein

Es gibt eine kurzfristige Programmänderung bei der Warburger Kabarettnacht am Freitag, 11. März. Ingmar Stadelmann wird an dem Tag in der TV-Show „Sieben Tage Sieben Köpfe“ auftreten. Für ihn springt der Comedian „Herr Schröder“ ein.

Johannes Schröder ist studierter Deutschlehrer und Comedian. Was sich wie ein Widerspruch anhört, ist für ihn eine humoristische Form der Selbstverteidigung. Bereits 2018 trat er bei der Warburger Kabarettnacht auf. Damals stand er am Anfang seiner Karriere und arbeitete noch an seinem ersten Programm.

Mit „World of Lehrkraft“ gelang ihm ein kometenhafter Aufstieg: Er wurde auf die größten Bühnen Deutschlands gebucht, gewann zahlreiche Preise, erhielt eine eigene Radiokolumne. Das Buch zur Show wurde ein Spiegel-Bestseller und sein Programm wurde in voller Länge an einem Samstagabend bei RTL ausgestrahlt.

Am 11. März präsentiert er in Warburg Auszüge aus seinem neuen Programm „Instagrammatik.“ Darin geht es um die Digitalisierung in den Schulen.

Organisator Olaf Menne freut sich, dass er diesen prominenten Ersatz verpflichten konnte. „Wir standen bereits seit vergangenen Sommer in Kontakt. Damals passte die Kabarettnacht nicht in Herrn Schröders Terminplan. Wir hatten bereits einen Auftritt für 2023 anvisiert. Nun gab es bei ihm kurzfristige Terminverschiebungen, so dass er einspringen konnte.“

Die Warburger Kabarettnächte finden am 11. und 12. März im PZ Warburg statt. Sitzplatzgenaue Tickets gibt es online über www.buehne21.de. Die Shows werden auch im Internet übertragen. Onlinetickets sind in freiwillig wählbaren Kategorien ab 10 Euro erhältlich.

Gastgeber ist an beiden Abenden Kabarettist Udo Reineke. Freitag tritt neben Herrn Schröder der Musik-Kabarettist Lennart Schilgen auf. Samstags sind Reis Against The Spülmachine und Martin Fromme dabei.