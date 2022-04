Herster packen mit an

Unter anderem wurde das Gelände am Rommenhöller Ehrenmal gepflegt, das Insektenhotel und der zugehörige Zaun im Heiserfeld erneuert, Sitzbänke in und um Herste geschliffen und gestrichen, Nistkästen entlang des Obstbaumlehrpfades aufgehängt, zahlreiche Wege um Herste von Müll und Unrat befreit, die Beete und Anlagen in der Ortseinfahrt an der Kirche sowie am Kreuz Schmechtener Straße und am Bildstock gereinigt und für das Frühjahr vorbereitet.

Ortsheimatpfleger Jörg Krawinkel ist allen dankbar, die bei „Schmuddelwetter“ die dicke Jacke angezogen haben und dabei waren. „Nur mit diesem selbstlosen Engagement der Bürgerinnen und Bürger können solche Aktionen erfolgreich werden. Ein besonderer Dank gilt der Löschgruppe Herste für die Verteilung kalter und warmer Getränke und der Bereitstellung des Gerätehauses, der kfd Herste für die gute Verpflegung in der Mittagspause und der Stadt Bad Driburg für die Unterstützung bei Material, Gerät und Abfallentsorgung“, so der Ortsheimatpfleger.

Auch 2023 soll es wieder einen Dorfaktionstag in Herste geben.