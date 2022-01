„Herz und Augen“ öffnen

Höxter: Sonderausstellung von Andrea Duurland in der Nikolaikirche zu sehen

Höxter

„Mensch bleiben“ – so lautet der Titel der Sonderausstellung mit mehr als 30 Bildern der Höxteraner Künstlerin Andrea Duur­land, die am Sonntag direkt nach der Messe in der Nikolaikirche von Höxter eröffnet worden ist.

Von Harald Iding