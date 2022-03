Herzenspost-Aktion der Youngcaritas Warburg

Die Schülerinnen und Schüler der Falkschule beteiligen sich erneut an der Aktion „Herzenspost“. Auch Emily-Sophie Jäkel (links) und Sophie Hilkenbach schreiben fleißig Briefe, um älteren Menschen eine Freude zu bereiten.

Besonders Menschen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen oder ältere Menschen, die alleine leben, spüren immer noch die Auswirkungen der Pandemie. Viele bekommen keinen oder zumindest weniger Besuch, sagt die Youngcaritas. Die Herzenspost-Aktion möchte dem entgegenwirken.

MEHR ZUM THEMA „Herzenspost“-Aktion: Junge Menschen machen Senioren Mut und schenken Freude Briefe gegen die Einsamkeit

Auch die Schüler der Falkschule sind wieder mit dabei und greifen fleißig zu Stift und Papier. „Gerade in dieser besonderen Zeit ist es wichtig, den Kindern Werte wie Solidarität und Mitgefühl zu vermitteln“, sagt Schulsozialarbeiterin Sophie Teske. Umgekehrt freuten sich die Schüler aber auch über Rückmeldungen. Antwort kam prompt in Form eines Briefes aus dem Seniorenzentrum St. Johannes. Darin bedankte sich eine Bewohnerin für die lieben Worte der Schüler. Sie sei gerührt, dass die junge Generation an die ältere denkt.

Seit Weihnachten 2020 beteiligt sich die Falkschule an der Aktion. „Etwa 140 Briefe hatten die Kinder zu diesem Anlass für Senioren geschrieben“, erinnert sich Sophie Teske. Sie ist sich sicher, dass auch zu Ostern wieder ähnlich viele Briefe in dem eigens dafür gebastelten Briefkasten der Schule landen und an die Senioren verteilt werden können.

Das hofft auch Monika Volkmann, Leiterin des Sozialen Dienstes im Seniorenzentrum Sankt Johannes. „Die Bewohner freuen sich sehr über die Post, die wir insbesondere an Senioren verteilen, die wenig Besuch bekommen.“ Besonders schön sei, dass die Briefe passend zum Absender sehr authentisch geschrieben und mit viel Mühe gestaltet worden seien, betont sie.

Bei der Gestaltung sind den jungen Briefeschreibern keine Grenzen gesetzt. „Unsere Bewohner freuen sich sehr über gemalte Bilder oder schöne Postkarten, die sie sich hinstellen und an denen sie sich immer wieder erfreuen können“, weiß Monika Volkmann. Die Empfänger freuen sich aber auch über Geschichten aus dem Alltag des Briefeschreibers, um etwas vom Leben draußen zu erfahren. Auch kurze Gedichte, gute Wünsche, Geschichten oder Rätsel (Vorlagen gibt es im Internet zum Ausdrucken), die man dem Brief beilegt, sind bei den Senioren sehr beliebt.

Seit dem Start der Aktion im März 2020 haben sich 44 Youngcaritas-Standorte an der Aktion beteiligt und bis Januar 2022 insgesamt mehr als 20.400 Herzensbriefe gesammelt und an Ältere, Geflüchtete und Menschen mit Behinderung weitergegeben. Auch zu Ostern werden für die Mitmachaktion wieder Einzelpersonen, Schulklassen, Familien und Jugendgruppen gesucht, die Lust haben, mit einem lieben Brief oder einer Karte einem älteren Menschen und Menschen, die einsam sind, eine Freude zu bereiten.