Herzensprojekt wird eine Herausforderung

Eigentlich hatte Theresa Rhode geplant, Weihnachten mit ihren Eltern und ihrer Großfamilie in Kirchborchen zu feiern, ein paar Freunde in Paderborn zu treffen, ihr Studium abzuschließen und sich dann 2022 in ihr bislang größtes Herzensprojekt zu stürzen: Den Bau eines Bildungszentrums für finanziell benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Namibia.

Aus den Weihnachtsplänen wird nichts. Wie schon 2020 verhindert Corona die Rückkehr nach Deutschland. „Es wird also mein zweites Weihnachten in Namibia“, erzählt sie. Hier wird die 26-Jährige die Feiertage in ihrer zweiten Heimat verbringen, zusammen mit der Familie, bei der sie wohnt. „Sie sind auch meine Familie und freuen sich natürlich, dass ich hier bleibe“, erzählt die Paderborner Studentin, die 2015 ihren entwicklungspolitischen Freiwilligendienst in dem afrikanischen Land machte. Dort merkte sie schnell, dass es am Nötigsten fehlte, sammelte Spenden und gründete mit Volkan Sazli und Malina John den Verein „Tangeni Shilongo Namibia“.