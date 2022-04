Hettich baut neue Produktionshalle

Kirchlengern/Bünde

Es ist ein XXL-Projekt und ein klares Bekenntnis zum Standort in Kirchlengern/Bünde: Die Hettich-Gruppe baut eine Multifunktions-Produktionshalle auf Bünder Gebiet und schafft so auf mehr als 23.000 Quadratmetern neue Kapazitäten für weiteres Wachstum in den Bereichen Auszugsführungen und Schubkästen. Hettich investiert rund 40 Millionen Euro in das Bauvorhaben.

Von Kathrin Weege