„Heuler“ rufen Orgelbauer auf den Plan

Wenn eine Orgel immer häufiger „Heuler“ hat, ist es Zeit, sich Hilfe zu suchen. „Mit Heuler sind in diesem Fall natürlich keine verwaisten Seehundbabys gemeint“, weiß Mathias Johannmeier. Er ist Orgelbauer und repariert zurzeit die Börninghauser Kirchenorgel. „Heuler nennen wir Orgelbauer es, wenn ein Instrument auf einem Ton hängen bleibt und so beim Spielen ein Dauerton erzeugt wird“, erklärt der Fachmann.

Instrument der St.-Ulricus-Kirche in Preußisch Oldendorf-Börninghausen wird aktuell repariert

Pfarrerin Hilke Vollert und Mathias Johannmeier mit einer ausgebauten Windlade der Orgel. „Davon hat das Instrument zwei. Sie liegt im Instrument, und in den Löchern sitzen die Orgelpfeifen“, erklärt der Orgelbauer.

„In der letzten Zeit häuften sich die Klagen über solche Heuler bei der Orgel von St. Ulricus“, berichtet er und kennt auch den Grund dafür. „Es lag nicht an der Mechanik selbst, sondern daran, dass einige Führungsstifte nach und nach oxidiert waren – irgendwann waren sie abgerostet.“ Dies habe bewirkt, dass einige Ventile zeitweilig nicht richtig schlossen. Grund für den Rost sei hohe Luftfeuchtigkeit gewesen, der die Orgel über Jahre ausgesetzt war, speziell in der Zeit der Sanierung von St. Ulricus zwischen 2004 und 2012. „Während der Bauarbeiten in der Kirche war die Orgel von 2004 bis 2009 komplett eingehaust, um sie vor Verschmutzung zu schützen“, weiß Hilke Vollert, Pfarrerin der Kirchengemeinde Börninghausen.