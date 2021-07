Heute um 18 Uhr: Glocken läuten für die Hochwasser-Opfer

Im Gedenken an die Betroffenen und Opfer der Flutkatastrophen läuten an diesem Freitag um 18 Uhr die Glocken aller Kirchen im Pastoralverbund Corvey. Darauf weist das Pfarrbüro hin. Im gesamten Kreis beteiligen sich etliche Kirchengemeinden an der Aktion.

Die Glocken im Westwerk von Corvey sollen an diesem Freitag kurz nach 18 Uhr durch ihr Geläut an die vielen Flutopfer in den Katastrophengebieten in Westdeutschland erinnern.

I

Das Erzbistum Paderborn hat die Verantwortlichen der Pastoralen Räume zu dieser Geste des Mitgefühls und Zusammenhalts aufgerufen. Um das gemeinsame Geläut hatte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dr. Thorsten Latzel, gebeten. „Wir sollten dieser Bitte entsprechen“, betont Generalvikar Alfons Harth in einem Schreiben an die Priester, Diakone, Gemeindereferentinnen und -referenten und Ordensgemeinschaften. Er regt an, zum genannten Zeitpunkt, gegebenenfalls nach dem abendlichen Angelus, zum Gedenken zu läuten.

Bundesweit beteiligen sich sowohl die Evangelische, als auch die Katholische Kirche an der Aktion. Als Signal der Anteilnahme mit den Betroffenen der Flut sollen bundesweit Glocken läuten. Die Menschen in den Gebieten blicken mit Sorge auf das Wochenende: Meteorologen sagen Gewitter voraus.

Als Zeichen der Solidarität und im Gedenken an die vielen Opfer der Flutkatastrophe läuten heute um 18 Uhr bundesweit in vielen Kirchen die Glocken. Die evangelischen Landeskirchen haben gemeinsam mit katholischen Bistümern zum Geläut mit anschließender Andacht aufgerufen. So haben auch viele Gemeinden in den Katastrophengebieten große Schäden durch das Hochwasser erlitten, hieß es beim Erzbistum Köln. Die Gesamtzahl der Todesopfer war bis Donnerstag auf 175 gestiegen, viele Menschen gelten noch als vermisst.

In den Flutgebieten steigt die Sorge wegen neuem Starkregen und Gewittern am Wochenende.