Hexen stürmen Bad Wünnenberger Rathaus

Bad Wünnenberg

Britta Broer als FCC-Oberhexe mit FCC-Hexe Isabella Jakobi und Saskia Vollmert sind 2022 das Hexenteam, das mit den verzauberten Scherchen besonders gut umzugehen wusste, denn auch in Corona-Zeiten haben die FCC-Magierinnen absolute Urlaubssperre. Ihr Terminkalender zeigte am Weiberfastnachtstag um 13.11 Uhr einen ganz dringlichen Termin an: „Besuch bei Bürgermeister Christian Carl“.

Von Brigitta Wieskotten