Hexen wollen Höxter jecker machen

Karnevalsauftakt in der Kreisstadt am Freitag, 12. November

Höxter

Für die Karnevalsjecken beginnt am 11. November um 11.11 Uhr in der gesamten Republik wieder die närrische fünfte Jahreszeit. In der Kreisstadt Höxter wird der Karnevalsauftakt erstmals mit einem dreimal donnernden „Höxter - Hex Hex“ eröffnet und zwar einen Tag danach von den Huxaria-Hexen, am Freitag, 12. November ab 19.11 Uhr.