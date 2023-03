Hexenhaus Espelkamp: „Weltfrauentag noch immer notwendig“

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass Frauen und Männer nicht so gleichgestellt sind, wie vielfach angenommen. In vielen Familien seien traditionelle Rollen verfestigt worden. Es sein vor allem die Frauen gewesen, „die Homeoffice, Homeschooling und Kinderbetreuung jonglieren mussten“.

Vor allem Frauen seien in den sogenannten systemrelevanten Berufen – Einzelhandel, Pflege, Erziehung – tätig, die immer noch weit schlechter bezahlt würden, als viele 'Männerberufe', schreibt das Hexenhaus. Auch seien es meist Frauen, die für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige in Teilzeit arbeiten und den Großteil der unbezahlten Pflege-, Erziehungs- und Haushaltsarbeit leisten. Dies führe dazu, dass Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als Männer.

Lücken der Gleichstellung

Darauf verweist der Aktionstag „Equal-Pay-Day“ gegen die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern. In diesem Jahr hat er am 7. März für gleiche Bezahlung geworben. Das Hexenhaus weist auf eine weitere Ungleichheit hin: das „Gender-Data-Gap“ in der Forschung. So würden beispielsweise Medikamente, Krankheitssymptome oder Sicherheitssysteme im Auto fast ausschließlich an Männern (oder männlichen Dummies) getestet – mit der Folge, dass diese für Frauen oft nicht passend sind.

„ Statistisch gesehen ist der gefährlichste Mensch für eine Frau ihr eigener Partner, der gefährlichste Ort das eigene Zuhause. “ Hexenhaus Espelkamp

Eine weitere „Lücke“ erlebe das Hexenhaus in der täglichen Arbeit: „Über 80 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind weiblich.“: „Statistisch gesehen ist der gefährlichste Mensch für eine Frau ihr eigener Partner, der gefährlichste Ort das eigene Zuhause. Jede dritte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt. Jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau an diesen Folgen.“

Sexualisierte Gewalt im Krieg

Auch seien es vor allem Frauen, die in Kriegen von konfliktbezogener sexualisierter Gewalt betroffen sei: „Aktuell erleben dies viele Frauen anlässlich des Krieges in der Ukraine.“ Das Hexenhaus in Espelkamp hat 2022 das Landes-Projekt „need-help.nrw “ beantragt und umgesetzt. Darin wurde betroffenen Frauen aus der Ukraine Beratung angeboten wird. Das Projekt wurde nun bis zum Ende 2023 verlängert.