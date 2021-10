Hidden Champion bekennt sich zu Löhne

Das Betriebsgelände liegt, fast ein wenig versteckt, hinter einem Wohngebiet seitlich der Steinstraße. Doch seit mehr als 15 Jahren werden hier Kunststoffe verarbeitet, die von Löhne aus um den gesamten Globus reisen. Und die im Alltag jeder kennt: Ob bei Deospray oder Rasierschaum, der Dispenser eines namhaften Herstellers ist immer made in Löhne.

Die CosMed-Geschäftsführer Dieter Sabrotzky (links) und Jens Maschmeier halten eine Endverbraucher-Verpackung mit einem Brita-Wasserfilter in ihren Händen. Jährlich werden nach Angaben des Unternehmens etwa vier Millionen Stück in Löhne produziert.

Wer Wasserfilter benutzt oder Einwegkapseln in hochwertigen Waschautomaten einsetzt, verwendet Produkte von CosMed. Mehr als eine Milliarde Teile verlassen jährlich das Produktionsgelände Im Niedernbrock, mehr als 300 Mitarbeiter wirken hier am Erfolg des Mittelständlers mit. Deshalb sind die Geschäftsführer an ihrem Unternehmensstandort auch mehr als zufrieden.