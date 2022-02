Hiddenhausen als Glücksfall

Orientalische Naschereien: „Hanadi Sweets“ eröffnet Filiale an der Bünder Straße 382

Hiddenhausen

Orientalische Naschereien gibt es jetzt auch in Hiddenhausen. Khaled und Hanadi Kawas haben an der Bünder Straße 382 ihre zweite Bäckerei eröffnet – in Bielefeld gibt es bereits seit vergangenem Jahr eine große Filiale von „Hanadi Sweets“, benannt nach der Inhaberin.

Von Sonja Töbing