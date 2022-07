Hiddenhausen: Tankstellen-Räuber weiter flüchtig

Die Polizei hat am Sonntag erste Details zum Tankstellenräuber, der am Freitagabend eine Mitarbeitern mit dem Messer bedrohte, bekannt gegeben.

Ihr Dienst in der Aral-Tankstelle an der Bünder Straße endet Freitagabend für eine Mitarbeiterin (41) mit einem Schock: Ein unbekannter Mann mit einem Käppi betritt den Verkaufsraum der Tankstelle und zückt plötzlich ein Messer mit einer längeren Klinge. Mit der vorgehaltenen Waffe fordert er die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Er tritt dann selber hinter den Verkaufstresen und greift nach Informationen dieser Zeitung in die Kasse. Des Weiteren nimmt er Zigarillos mit, die er in seinen Rucksack steckt.