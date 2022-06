Hiddenhauser gewinnt Gold

Hiddenhausen

Es regnet Bindfäden, der Boden ist matschig, an den derben Gummistiefeln kleben Schlamm und Dreck. Doch Louis Freese lächelt, denn: „Draußen an der frischen Luft bin ich voll in meinem Element“, erklärt der 18-Jährige. Und das äußerst erfolgreich, holte er doch jüngst gemeinsam mit seinem Schulkameraden Lucas Rother aus Harsewinkel die Goldmedaille beim Landschaftsgärtner-Cup NRW in Dortmund.

Von Sonja Töbing