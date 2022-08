Hier blitzte es besonders oft im Kreis Herford

Trotz Tempolimits auf den Straßen nehmen viele Autofahrer den Fuß nicht vom Gas und spülen so jährlich gut 2 Millionen Euro in die Kreiskasse. Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Tendenz zum Rasen ist rückläufig.

Raserzahlen sind in Enger rückläufig – schlimmster Verkehrsrowdy 107 km/h zu schnell

Im Kreis Herford gibt es 18 stationäre Blitzer, von denen drei in der Widukindstadt stehen: zwei am Westfalenring, einer an der Wertherstraße. Lösten die drei Messstationen 2019 zusammen noch 1375 Mal aus, waren es 2020 nur 1186 und im vergangenen Jahr nur 677 Mal.