Hier erhalten Schüler alle Infos rund um die Ausbildung

Paderborn

2020 musste die Ausbildungsmesse Connect wegen der Corona-Pandemie digital stattfinden. In diesem Jahr setzen die Veranstalter auf ein hybrides Modell, also sowohl auf digitale Angebote als auch solche, die in Präsenz stattfinden. Am Montag wurde die Messe mit einer digitalen Auftaktveranstaltung eröffnet.