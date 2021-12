Hier gibt es Karten für die EM

Eintrittskarten werden für die beiden Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag benötigt. Am Freitag, 27. Mai, wird das Blasorchester „Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten – Das Original“ erstmals in einem Festzelt in der Region gastieren. Auf diesen besonderen musikalischen Höhepunkt freuen sich die Veranstalter, aber auch die Egerländer Musikanten ganz besonders. „Nach einer ersten Idee, ‚Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original‘ für die Europameisterschaft zu verpflichten, die schon im Frühjahr 2019 entstand, haben wir schnell gemerkt, dass wir auch bei dem Team um Chef und Nachfolger des legendären Ernst Mosch, Ernst Hutter und seinen Musikern, den Funken für dieses einmalige Event in der Region entzünden konnten“, sagt Sven Schafer, EM-Teamchef und Dirigent der Blaskapelle.

Am Samstag, 28. Mai, wird dann die Gruppe „Alpenblech“ auch für Blasmusikneulinge die richtige Musikauswahl im Gepäck haben. Die sieben Musiker spielen neben Klassikern aus Marsch und Polka auch gekonnt arrangierte Pop- und Rocksongs, in denen sie auch als Solisten in Erscheinung treten.

Karten für „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original“ sind zum Preis von 40 Euro; Karten für „Alpenblech“ zum Preis von zehn Euro erhältlich bei der Touristinformation Höxter, bei „Herzstück – Floristik und Dekoration“ in Lüchtringen sowie bei allen Auftritten der Blaskapelle Lüchtringen und unter www.em2022.de.

Die Blaskapelle Lüchtringen 1958 wird am kommenden Sonntag, 19. Dezember, von 16 bis 17 Uhr mit adventlicher Musik an der Friedenseiche (Ecke Westfalenstraße/Grashofstraße, Lüchtringen) auf die kommenden Festtage einstimmen und Karten für die Europameisterschaft verkaufen.

Neben den Eintrittskarten hat die Blaskapelle ganz neu den „Marschierschluck“, einen Apfel-Birnenlikör in einer Flasche, die wie eine Trompete aussieht, aufgelegt, der ebenfalls am Sonntag erhältlich sein wird.