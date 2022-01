„Hier gibt es keinen Leerstand“

Neue Grundschule: Realschule in Bielefeld-Sennestadt sieht sich nicht als Zwischenlösung – Verwaltung sagt Nein zur Sprungbachstraße

Bielefeld

Die Verwaltung will die Theodor-Heuss-Schule in Bielefeld-Sennestadt als Übergangslösung für künftige ABC-Schützen nutzen, bis die vierte Grundschule gebaut ist, doch in der Realschule ist überhaupt gar kein Platz. Der Streit zwischen Bezirkspolitikern und Verwaltung hat mit dieser Nachricht neue Nahrung bekommen.

Von Kerstin Sewöster